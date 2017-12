Brasil não quer surpresas no Sub-20 Confiante, com a obrigação de ganhar, mas querendo evitar surpresas. Essa é a seleção brasileira que enfrenta a Austrália nesta quarta-feira, às 16h45, em Córdoba, na Argentina, pelas oitavas-de-final do Campeonato Mundial Sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da Globosat/SporTV e Bandeirantes. O técnico Carlos César explica que, assim como acontece com a seleção principal, o Brasil sempre entra em campo com a obrigação de vencer. "Tenho conversado muito com os jogadores sobre não menosprezar o adversário, porque, nessa fase, perdeu está fora", avisou o treinador. O Brasil está invicto na competição, só tomou um gol, marcou 10 e tem um dos artilheiros, o atacante Robert, com cinco gols. A situação deixa o técnico Carlos César satisfeito, mas ao mesmo tempo preocupado com a possibilidade de que o excesso de otimismo vire relaxamento em campo, como aconteceu na partida anterior, contra o Canadá. A rodada terá mais três jogos. Em Córdoba, França e Alemanha fazem preliminar do jogo do Brasil. Em Buenos Aires, a Argentina pega a China e os Estados Unidos joga com o Egito.