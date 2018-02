Brasil não tem condições de sediar Copa, dizem internautas O brasileiro está desconfiado da intenção da Confederação Brasileira de Futebol de organizar a Copa do Mundo de 2014. Em enquete realizada pelo estadão.com.br, a grande maioria dos internautas não acredita que o País tenha condições de ser sede do Mundial - mais de 73% dos quase 4,4 mil votos. Pouco mais de mil pessoas, no entanto, acham que o Brasil terá sucesso na empreitada. No esforço para que tudo dê certo - o País disputa com a Colômbia o direito de sediar a competição e a decisão da Fifa sairá até o final deste ano -, o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, está fazendo uma turnê por vários Estados. Em cada lugar, o dirigente busca o apoio do governo local e entrega uma cópia do caderno de encargos da Fifa para o governador. Desde a confirmação do Brasil como candidato, Ricardo Teixeira já passou por Estados do Nordeste (Bahia, Pernambuco e Ceará), do Sul (Rio Grande do Sul e Santa Catarina) e do Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo), além da capital Brasília.