Brasil passa Alemanha no ranking da Fifa, que mudará sistema para formular lista

A seleção brasileira supera a Alemanha. Pelo menos no ranking da Fifa. Dois anos depois de ser humilhada em um 7 a 1 na semifinal da Copa do Mundo de 2014, a seleção ultrapassou os campeões mundiais e voltou a ocupar o segundo lugar na classificação da listagem da entidade que controla o futebol mundial, atualizada nesta quinta-feira.

A Fifa admite que o ranking terá de ser refeito. Mas, pelo menos por enquanto, ele contabiliza os 63 jogos de Eliminatórias e outros 71 amistosos disputados no mês de novembro para essa sua última atualização.

A Argentina continua na primeira posição, com 1.634 pontos. Mas agora é seguida de perto pelo Brasil, com 134 pontos a mais que em outubro e já somando 1.544 pontos. De acordo com a Fifa, o bom desempenho do time comandado por Tite tem encurtado a vantagem dos argentinos.

O Brasil está praticamente classificado para a Copa de 2018, depois de vitórias em casa e em jogos nos países vizinhos. Depois de um início complicado nas Eliminatórias Sul-Americanas, a seleção voltou a empolgar até mesmo o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

Dos quatro primeiros colocados no ranking, três são sul-americanos. Além de Brasil e Argentina, o quarto lugar é do Chile, que saltou duas colocações em relação ao mês passado e ficou logo à frente da Bélgica. Em sexto lugar aparece a Colômbia, seguida pelo Uruguai como outra seleção da América do Sul em nona posição. França e Portugal estão logo acima dos uruguaios, respectivamente em sétimo e oitavo lugares. A Espanha se manteve no décimo posto e fecha o Top 10.

Entre as seleções mundiais que mais progrediram no ranking está a Irlanda do Norte, que subiu dez posições, para ocupar o 23º lugar. O irlandeses venceram três partidas consecutivas nas Eliminatórias Europeias para a Copa de 2018. O Egito também subiu dez posições e ocupa hoje o 36º lugar. A próxima atualização do ranking da Fifa acontecerá no dia 22 de dezembro.

RANKING

1) Argentina, 1.634 pontos

2) Brasil, 1.544

3) Alemanha, 1.433

4) Chile, 1.404

5) Bélgica, 1.368

6) Colômbia, 1.345

7) França, 1.305

8) Portugal, 1.229

9) Uruguai, 1.187

10) Espanha, 1.166

11) Suíça, 1.129

12) País de Gales, 1.121

13) Inglaterra, 1.114

14) Croácia, 1.103

15) Polônia, 1.089

16) Itália, 1.083

17) Costa Rica, 1.041

18) México, 1.012

19) Peru, 965

20) Equador, 890