Brasil pega a Bolívia para se classificar no Sul-Americano O Brasil entra em campo neste sábado para enfrentar a Bolívia pela quarta rodada do Grupo A do Sul-Americano Sub-20, disputado no Paraguai. A seleção comandada por Nelson Rodrigues precisa de pelo menos um empate para garantir uma das três vagas à próxima fase. Os bolivianos estão abatidos com a goleada sofrida na última quinta-feira para o Chile, por 4 a 0. "No entanto, não podemos nos iludir com esse resultado", alertou o técnico brasileiro. "É verdade que a Bolívia está mal. Porém, certamente os jogadores vão querer se reabilitar diante do Brasil." Apesar do alerta de Nelson Rodrigues, os bolivianos não estão muito confiantes na vitória. Por esse motivo, alguns jogadores admitem a eliminação precoce no Sul-Americano, já que uma nova derrota praticamente acaba com as chances da seleção de avançar à próxima fase. Com relação ao time brasileiro, Nelson Rodrigues realizará duas alterações no setor defensivo, uma vez que ele não poderá contar com os zagueiros Eliezio e Thiago Heleno, suspensos pelo segundo cartão amarelo - eles devem ser substituídos por Ânderson e David. Além disso, o ataque terá pela primeira vez como titular Alexandre Pato A vitória sobre a Bolívia também deixa o Brasil na liderança isolada do Grupo A, com dois pontos de vantagem sobre o Paraguai, que folga neste sábado - o outro jogo da chave será entre Chile e Peru. Os dois melhores do Sul-Americano se classificam para a Olimpíada de 2008. Brasil x Bolívia Brasil Muriel; Amaral, Ânderson, David e Carlinhos; Roberto, Lucas, Willian e Leandro Lima; Alexandre Pato e Luiz Adriano. Técnico: Nelson Rodrigues. Bolívia Carlos Lampe; Juan Aguilar, Raúl González, Carlos Tordoya, Ricardo Verduguez e Ariel Juárez; Didi Torrico, Jammer Roca e Jhasmani Campos; Ricardo Pedriel e Gustavo Pinedo. Técnico: Oscar Villegas. Árbitro: Samuel Haro (Equador) Local: Estádio Río Parapití, em Pedro Juan Caballero (Paraguai)