Brasil pega a Noruega no Mundial Feminino Depois de vencer a Coréia do Sul por 3 a 0, a Seleção Brasileira Feminina de Futebol volta nesta quarta-feira aos gramados às 18 horas ( horário de Brasília, com transmissão ao vivo da ESPN Brasil) contra a Noruega no Mundial dos Estados Unidos, em Washington. Campeã mundial em 1995 e olímpica em Sydney/2000 a Noruega conta com a experiência da capitã Dagny Mellgren e a sua melhor arma: a goleira Bente Nordby, de 29 anos. Leia mais no Jornal da Tarde