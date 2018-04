Brasil pega Costa Rica na estreia na Copa do Mundo sub-20

Centro das atenções no Egito, o Brasil inicia neste domingo, às 11 horas (com Band e SporTV), a busca pelo quinto título da Copa do Mundo sub-20. A equipe do técnico Rogério Lourenço enfrenta a Costa Rica, em partida pelo Grupo E. Em outro confronto da chave, a República Checa joga com a Austrália.

"Todas as equipes que se classificaram para o Mundial são fortes e estão aqui por mérito", pondera o volante Renan. "A Costa Rica se comporta de maneira defensiva e acredito que todos os times jogarão assim contra a gente", analisa, na linha tradicional. E dá a dica, clássica, para superar a marcação. "Precisamos ter muita movimentação e usar nossos jogadores de habilidade."

O treinador brasileiro deve entrar em campo com três meias: Paulo Henrique Ganso, Giuliano e Alex Teixeira. No ataque, apenas o vascaíno Alan Kardec.

A seleção está precavida para não vacilar diante de um adversário mais fraco. Com a vitória da Venezuela sobre a Nigéria, na sexta-feira, o sinal de alerta foi ligado. "Todos aqui têm noção da responsabilidade de defender a seleção. Estamos preparados para a pressão", avisa Renan.