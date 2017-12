Brasil pega Equador na altitude de Quito Entre a Comissão Técnica e os jogadores não há segredo. O jogo desta quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), será o mais difícil do ano pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2006. Não importa que o Brasil seja líder invicto com 20 pontos e tenha a maioria das estrelas do futebol mundial. O estudioso Carlos Alberto Parreira sabe que enfrentar o Equador nos 2.860 metros de altitude de Quito, com apenas um dia de treinamento, é quase um suícidio. "Nós fizemos o levantamento de uma partida que serviu como exemplo do efeito da altitude. Na última partida entre Santos e LDU em Quito os equatorianos deram 36 chutes a gol e os brasileiros apenas quatro. Nós vamos ter de usar a inteligência e o nosso talento individual para sair do Equador com uma vitória. Será a nossa única opção", afirmava o treinador. Parreira não admitia que se levasse em consideração a tradição ao analisar o jogo desta quarta-feira. "A campanha dos equatorianos nas Eliminatórias revela o que eles estão fazendo. Simplesmente todos os 13 pontos que conseguiram foram em Quito. Estão invictos jogando em casa. Fora perderam todas. A aposta deles está no fator altitude. Estou esperando uma partida complicadíssima", admitia. Estratégia - A estratégia do técnico Parreira será a de fazer a Seleção prender a bola o máximo possível durante todo o jogo. "Eles vão tentar impor correria principalmente no primeiro tempo. Já joguei duas vezes em Quito e sei como é. Depois de conseguir a vantagem no placar, se armam só para descer em contragolpes em velocidade. O Brasil terá de ser firme no começo do jogo. Administrar a bola, não se expor", detalha Roque Júnior, entregando a estratégia de Parreira. Sem poder escalar Edu e Zé Roberto, suspensos, o treinador acabou apostando em Renato e Kléberson no meio-de-campo. O Brasil irá começar o jogo com o time fechando a intermediária para evitar os lançamentos em velocidade nas costas de Cafu e Roberto Carlos. "Nós não vamos poder sair tanto como estamos acostumados. Eu e o Roberto iremos fechar o nosso setor. Não vamos dar as chances que eles estão esperando", jura Cafu. "Essa será a partida típica para ser jogada com inteligência. Saber aproveitar quando tivermos a bola dominada. Os torcedores equatorianos irão fazer pressão para que a seleção do seu país derrote o Brasil. Com certeza irão deixar espaço atrás na sua marcação. E nós estaremos prontos para aproveitar esse espaço", promete Kaká. Ataque - O jogador do Milan, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo terão mais liberdade na frente. Para não se desgastar, não deverão ajudar na marcação de jeito nenhum. É ordem do treinador. E Parreira irá utilizar a derrota para os equatorianos nas Eliminatórias para a Copa de 2002 como referência ao time. "Nós não podemos nos comportar da mesma maneira daquela derrota por 1 a 0. Não vamos permitir que eles dominem as ações da partida." O treinador brasileiro quer ir muito mais além do que terminar 2004 com o Brasil em primeiro e invicto nas Eliminatórias. "Eu vi o sufoco que foi com a nossa seleção nas Eliminatórias de 1993 e 2001 quando se classificou na última rodada. Os meus jogadores sabem que precisam vencer o Equador e ficar cada vez mais próximo da classificação para a Copa de 2006. Chega de passar aperto para ir a um Mundial", resume o preocupado Parreira. Para tentar diminuir o efeito da altitude, o Brasil viajará nesta quarta-feira no final da manhã de Guayaquil para Quito. O preparador Moracy Sant?Ana disse que também irá fazer um aquecimento especial, muito mais forte. Segundo seus estudos, isso amenizaria um pouco a sensação de cansaço prematuro.