Brasil pega EUA no Mundial de futsal Com vaga garantida na semifinal do Mundial de Taiwan, a Seleção Brasileira de Futsal enfrenta nesta quarta-feira os Estados Unidos, às 8 h, apenas para cumprir tabela. O jogo terá transmissão da SporTV e Band. Líder do grupo F, o Brasil vai enfrentar o segundo colocado do grupo E na semifinal, que pode ser Espanha, Itália ou Portugal. A última rodada desta etapa do Mundial contará com mais três confrontos: Espanha e Portugal; República Checa e Itália; Argentina e Ucrânia. Os Estados Unidos não têm mais chances de classificação, enquanto que Argentina e Ucrânia decidirão a outra vaga da chave para as semifinais. No grupo E, Portugal está na liderança com quatro pontos, seguido por Itália (quatro), Espanha (três) e República Checa (nenhum). Schumacher acredita que o jogo contra os Estados Unidos será proveitoso para a próxima etapa: "Vamos poder treinar a marcação porque os Estados Unidos têm um bom ataque. Precisamos acertar a parte defensiva, que vem cometendo erros desde o início." Nesta terça-feira alguns atletas aproveitaram a manhã de folga para conhecer um pouco da cultura de Taipé, local no qual está sendo realizada a competição. O goleiro Franklin, o fixo Schumacher, o ala Falcão e o pivô Simi foram ao Memorial Hall, um complexo com museu, teatro e local para concertos feito em homenagem ao presidente Chiang Kai-Shek. "É bom termos a chance de conhecer um pouco da cultura deles. Pena que não temos muito tempo", declarou Schumacher.