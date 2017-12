Brasil pega Nova Zelândia no último teste antes da Copa A seleção brasileira enfrenta a Nova Zelândia, às 13 horas (de Brasília) deste domingo, em Genebra, no último teste do quarteto mágico antes da estréia na Copa do Mundo, que será no dia 13, conra a Croácia, em Berlim. Embora o adversário seja inexpressivo no cenário do futebol mundial, o técnico Carlos Alberto Parreira acha válida a partida, mas pediu cuidado aos jogadores, por causa do modo agressivo de jogar da equipe da Oceania. Além disso, a equipe se comporta de forma parecida com a Austrália, segunda adversária do Brasil no Mundial - obviamente, com bem menos qualidade técnica O amistoso no Estádio de Genebra deve ter lotação máxima e ser bem mais complicado do que a vitória por 8 a 0 sobre o Lucerna, na terça-feira, na Basiléia. "Nosso objetivo é colocar mais um tijolinho nessa construção, subir mais um degrau", disse Parreira. "A Nova Zelândia vai exigir mais de nós do que o Lucerna." A principal meta de Parreira é fazer com que a equipe se torne mais equilibrada, apesar da presença de quatro jogadores de características predominantemente ofensivas - Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e Adriano - e de somente dois volantes - Emerson e Zé Roberto. No quarteto, Ronaldo e Adriano encaram a partida com importância. O Fenômeno tem melhorado fisicamente a cada dia de treino e trabalha para alcançar a forma ideal - espera que isso aconteça nesta semana, durante os treinos em Königstein, na Alemanha. Adriano precisa de gols para resgatar a confiança, perdida depois fraca temporada pela Inter de Milão.