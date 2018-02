Brasil pega Polônia, Coréia do Sul e EUA no Mundial sub-20 Campeã do Sul-Americano, a seleção brasileira sub-20 enfrentará Polônia, Coréia do Sul e Estados Unidos pelo Grupo D do Mundial da categoria, que acontecerá no Canadá entre os dias 30 de junho e 22 de julho. O sorteio foi realizado na noite do último sábado, em Toronto. A última vez que o Brasil ganhou o Mundial foi em 2003, quando derrotou a Espanha na final, por 1 a 0. Ao todo, os brasileiros possuem quatro troféus - os outros foram conquistados em 1983, 1985 e 1993. Campeã da última edição e maior vencedora da competição (cinco taças), a Argentina, vice-campeã do Sul-Americano, ficou no Grupo E, ao lado de República Checa, Coréia do Norte e Panamá. Todos os grupos do Mundial: Grupo A: Canadá, Chile, Congo e Áustria Grupo B: Espanha, Uruguai, Jordânia e Zâmbia Grupo C: Portugal, Nova Zelândia, Gâmbia e México Grupo D: Brasil, Polônia, Coréia do Sul e Estados Unidos Grupo E: Argentina, República Checa, Coréia do Norte e Panamá Grupo F: Japão, Escócia, Nigéria e Costa Rica