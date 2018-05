Brasil pega Portugal na primeira fase da Copa do Mundo

O principal adversário da seleção brasileira, cabeça de chave do Grupo G da Copa do Mundo de 2010, será a seleção de Portugal, quarta colocada na Alemanha em 2006. As duas seleções farão a última partida do grupo no dia 25 de junho, às 11 horas (horário de Brasília), em Durban, no Estádio Moses Mabhida. As duas equipes deverão ditar o ritmo do grupo, que também conta com Coreia do Norte e Costa do Marfim.

Brasil e Portugal já se enfrentaram na competição, na Copa do Mundo de 1966, na Inglaterra, quando a seleção portuguesa, comandada por Eusébio, venceu os brasileiros por 3 a 1, justamente na primeira fase, fazendo com que a seleção brasileira voltasse para casa.

Já a estreia brasileira, que busca o hexacampeonato, acontecerá no dia 15 de junho diante da Coreia do Norte, às 15h30, em Johannesburgo, no Estádio Ellis Park. A segunda partida será contra a Costa do Marfim no dia 20, às 15h30, na mesma cidade, mas no Estádio Soccer City.

A Copa do Mundo de 2010 tem início no dia 11 de junho com a partida entre a anfitriã da competição, a África do Sul, diante do México, às 11 horas (horário de Brasília), pelo Grupo A, que fecha com Uruguai e a temida França, que é a atual vice-campeã mundial.

No Grupo G, a seleção caiu na segunda chave principal da Copa, que também conta com os Grupos E, F e H, que têm como cabeças de chave Holanda, Itália, a campeã do mundo, e Espanha, respectivamente. Caso avance, a seleção poderá enfrentar tais seleções até a semifinal. Numa possível final, o adversário brasileiro sairá da primeira chave, que engloba os Grupos A, B, C e D. Nestes, os destaques são França, Argentina, Inglaterra e Alemanha.

SATISFEITO

Cafu, capitão da seleção campeã em 2002, esteve no sorteio dos grupos para a Copa de 2010, juntamente com o presidente da CBF, Ricardo Teixeira e o técnico Dunga. Ao todo, a cerimônia de sorteio contou com três mil convidados.

O técnico da seleção brasileira, inclusive, comentou sobre o grupo que a equipe terá pela frente na Copa de 2010. "Todas [seleções] estão aqui [na Copa] por merecimento, e não vejo adversários fáceis", disse Dunga, que ficou feliz por ver o Brasil no Grupo G. "É bom estar em tal grupo em termo de logística, já que ficaremos a maior parte do tempo em Johannesburgo, mas independente disso, o importante é se preparar de forma apropriada."

CERIMÔNIA

O sorteio dos grupos da Copa contou com um toque sentimental com a presença do ícone da luta contra o Apartheid e ex-presidente sul-africano, Nelson Mandela, que, com seus 91 anos, foi objetivo: "O futebol tem grande popularidade na população da África do Sul, e tem um lugar em nossos corações".

Após a participação de Mandela, o atual presidente, Jacob Zuma, agradeceu o apoio recebido, e destacou o orgulho de sua nação com a realização da Copa, que ocorrerá entre os dias 11 de junho a 11 de julho de 2010. "Estamos orgulhosos de sediar a Copa, assim como orgulhosos de conseguirmos organizar uma competição como esta. O mundo vai se surpreender. Ao final do torneio, a Copa permanecerá na África."

Já o presidente da Fifa, Joseph Blatter, também exaltou a realização da Copa em continente africano, e aproveitou para enfatizar os feitos sociais da entidade através do projeto "One Goal", com investimentos estimados em US$ 200 milhões (cerca de R$ 350 milhões).

Com as apresentações do coral gospel Soweto, do cantor sul-africano Johnny Clegg e da cantora Angélique Kidjo, do Benin, a festa continuou com uma breve apresentação das outras Copas disputadas para então iniciar o sorteio com a apresentação da atriz Charlize Theron (Advogado do Diabo e Hancock) e o secretário-geral da Fifa, o francês Jerome Vacke.