Brasil pegará a Rússia por US$ 1,5 milhão O Brasil realmente vale ouro. Pelo menos é a opinião do presidente da Federação Russa de Futebol, Vitali Mutko, que revelou nesta semana que pagará US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 3,5 milhões) pelo amistoso que a seleção brasileira fará contra a Rússia, em 1º de março. Este é o maior valor já pago por um adversário por amistoso com o Brasil. A maior cota antes disso foi de US$ 1,25 milhão, paga pela Federação Chinesa em 2003. ?É o único time pentacampeão do mundo, vale o investimento. Conseguimos cobrir o valor com a venda das cotas de patrocínio para o jogo?, afirmou o presidente. Mas a cifra recorde não irá para os cofres da CBF. De acordo com contrato de patrocínio com a Ambev, a cota de um amistoso da seleção por ano é cedida à empresa, que investe cerca de US$ 10 milhões anuais na equipe.