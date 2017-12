Brasil perde do México em Miami A Seleção Brasileira Sub-20 perdeu hoje para o México, por 3 a 1, em sua estréia no Torneio de Miami. A equipe dirigida por Rene Weber abriu o placar logo aos 23 minutos do primeiro tempo, com Ricardo Jesus (Internacional). Mas no segundo tempo o time mexicano virou o jogo com gols de Julio Canto aos 13 minutos, Luis Roble aos 20, e Rafael Murguía aos 39. O mexicano Oscar Herrera foi expulso depois de iniciar uma confusão. Rodrigo (Atlético Mineiro) e Rafael (Coritiba) também receberam cartão vermelho e ficarão de fora da próxima partida, neste domingo, às 19h (horário de Brasília) contra Honduras. O auxiliar-técnico brasileiro Caio Mello e o técnico mexicano Humberto Gondrona também foram expulsos. A outra partida deste quadrangular teve vitória dos americanos sob Honduras por 2 a 0.