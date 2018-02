Brasil perde e eliminado em Toulon A França de novo atrapalhou os planos do Brasil no futebol. Hoje, pelas semifinais do Torneio de Toulon, os anfitriões bateram por 2 a 1, de virada, a equipe comandada por René Weber. Fernandinho abriu o placar, mas Bergougnoux anotou os gols da reação. Na final, a França enfrenta a Suécia, que venceu a China por 1 a 0.