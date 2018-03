Brasil perde invencibilidade na Sub-17 O Brasil começou mal a fase final do Campeonato Sul-Americano Sub-17. Nesta quarta-feira, na cidade boliviana de Santa Cruz de la Sierra, perdeu da Colômbia por 1 a 0, resultado surpreendente porque a equipe era considerada favorita, já que fez a melhor campanha na primeira fase, vencendo os três jogos. As outras seleções na disputa são Uruguai e Argentina. Aguerrido e jogando de igual para igual, o time colombiano fez o gol da vitória aos 14 minutos do segundo tempo, quando o meio-campista Fredy Guarín acertou um chute forte a cerca de 30 metros de distância que deixou paralisado o goleiro Bruno. E colocou seu país perto do Mundial da Finlândia, em agosto, já que os três melhores estarão classificados. Depois do gol, o nervosismo tomou conta dos dois times. O Brasil se lançou incessantemente ao ataque, com Jonathan e Thiago, que apesar do esforço não puderam superar o inspirado goleiro Arenas. Quando o jogo estava para acabar, a Colômbia, que contou com o apoio de um bom número de torcedores - o público foi de 2 mil espectadores -, criou coragem e quase ampliou a vantagem. Bruno se encarregou de evitar que a seleção brasileira perdesse de mais. A segunda rodada será disputada na sexta-feira. A Colômbia enfrenta a Argentina e o Brasil pega o Uruguai.