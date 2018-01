Brasil perde, mas é vice no Sub-20 O Brasil decepcionou em sua despedida no Campeonato Sul-Americano Sub-20 neste domingo, ao perder - de virada - por 2 a 1 para a arqui-rival Argentina, em Manizales, na Colômbia. Mas, pelo menos, a Seleção Brasileira terminou a competição como vice-campeã, uma vez que empatou com os argentinos com nove, mas tem saldo melhor (2 a 1). A partida foi fraca no Estádio Palogrande. Como ambos já estavam classificados para o Mundial da categoria e a Colômbia já havia conquistado o título, o jogo foi disputado em ritmo lento. Tanto que os gols só saíram no segundo tempo. O primeiro gol foi do Brasil, com Evandro, aos 7 minutos. Com a vantagem no placar, o time de Renê Weber recuou. E a Argentina, na base da pressão, conseguiu virar o placar. Empatou aos 21 minutos, com Zabaleta, e virou aos 29 minutos, com Messi. Depois disso, algumas chances foram criadas para ambos os lados, mas o placar ficou mesmo nos 2 a 1 para a Argentina. O vice-campeonato não garante nenhuma vantagem ao Brasil no Mundial, que será em junho, na Holanda. A baixa inicial é a suspensão do lateral-esquerdo Filipe, expulso aos 47 minutos do segundo tempo por agressão. Ele deverá cumprir pelo menos um jogo de suspensão.