Brasil perde, mas se classifica na Sub-20 A seleção brasileira Sub-20 demonstrou fragilidade ao perder nesta quinta-feira para a Austrália por 3 a 2, na terceira rodada do Mundial da categoria, disputado nos Emirados Árabes. O Brasil se classificaria às oitavas-de-final como segundo colocado caso a República Checa tropeçasse contra o Canadá, ainda hoje. No caso de um triunfo dos checos, ainda sim restará à equipe nacional ficar entre as quatro melhores terceiras colocadas do torneio. O resultado classificou a Austrália como primeira colocada do grupo C, com sete pontos. O Brasil tem quatro pontos, com uma vitória sobre o Canadá (2 a 0) e um empate com a República Checa (1 a 1). Os australianos saíram na frente no primeiro tempo com dois gols de Danze. Logo no início da etapa complementar, Dilevski ampliou o placar. O time do técnico Paquetá passou a pressionar o adversário, mas perdia muitos gols. Juninho e Dudu Cearense marcaram dois belos gols, mas o Brasil não conseguiu empatar a partida. Pelo grupo B, a Argentina venceu Mali por 3 a 0 e lidera invicta a chave. No grupo A, os Emirados Árabes empataram sem gols com Burkina Faso.