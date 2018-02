Brasil perde na estréia do Sul-Americano Sub-17 O Brasil começou mal o Sul-Americano Sub-17 e foi derrotado na estréia pelo Peru, por 2 a 1, neste domingo, no Equador. Com a derrota, a seleção divide a lanterna do Grupo A com os donos da casa - que perderam para a Bolívia por 1 a 0. Os peruanos lideram a chave com três pontos. Melhor em campo, o Peru abriu o placar aos 17 minutos de jogo, com Manco. O empate brasileiro aconteceu no segundo tempo, aos 6, com o corintiano Lulinha. A vitória peruana saiu dos pés de La Torre, numa bela bicicleta aos 17 da segunda etapa. Na próxima rodada, a seleção brasileira descansa e só volta a campo na próxima quinta-feira para enfrentar a Bolívia. A equipe boliviana, aliás, é a próxima adversária dos peruanos, na terça.