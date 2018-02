Brasil perde para a China em Toulon A seleção brasileira Sub-20 perdeu da China, por 1 a 0, na disputa pelo terceiro lugar do Torneio de Toulon. Os torcedores franceses sairam decepcionados com o futebol dos brasileiros, seis vezes campeão do tradicional torneio. A seleção da China, que pela primeira vez vai ao pódio em Toulon, armou forte retranca e quase não deu chances para a equipe brasileira, dirigida por Rene Weber. O gol da equipe asiática saiu aos 76 minutos de jogo e foi marcado pelo atacante Jianqing Mao, com um forte chute de fora da área.