Brasil perde para Argentina no Sub-20 A seleção argentina derrotou nesta quinta-feira o seleção brasileira por 1 a 0 pelo hexagonal final do Campeonato Sul-Americano Sub-20, disputado no Uruguai. O resultado deixou a Argentina na liderança isolada, com 7 pontos. No primeiro tempo, O Brasil abusou das faltas violentas. Na etapa final a situação continuou a mesma. A seleção Argentina atacando e o Brasil se defendendo como podia. Aos 25 minutos, a Argentina fez o único gol da partida. Em jogada individual, o argentino Marcelo Carrusco escapou pela direita e arriscou um chute, que bateu na perna do brasileiro Alcides e deslocou o goleiro Jefferson. Já no desespero, a seleção brasileira teve dois jogadores expulsos. Primeiro foi Felipe Melo, após falta dura sobre Carlos Tevez, aos 27 minutos, e Wendel, aos 43 minutos do segundo tempo. Com a derrota, o Brasil fica na quarta posição empatado com o Uruguai, com 4 pontos e o mesmo saldo de gols. Em segundo lugar está o Paraguai, com 5 pontos, e em terceiro ficou a Colômbia, com 4 pontos, mas com maior saldo de gols. O Equador continua na lanterna, sem pontos. A penúltima rodada acontece neste sábado. O Brasil pega o Equador; Argentina enfrenta o Paraguai e a Colômbia joga contra o Uruguai. Os quatro primeiros se classificam para o Mundial da categoria, no mês de março, nos Emirados Árabes.