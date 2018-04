Brasil perde pontos e permanece em 19.º no ranking da Fifa

ZURIQUE - A seleção brasileira permanece na 19ª colocação no ranking da Fifa, atualizado nesta quinta-feira e que não apresentou alterações nas 13 primeiras posições. Assim, a equipe continua na sua pior posição na lista, alcançada na atualização de abril, num reflexo do momento ruim da seleção dirigida pelo técnico Luiz Felipe Scolari.

Entre a anterior e a atualização desta quinta do ranking, foram disputadas apenas sete partidas entre seleções, por isso, a relação apresentou poucas alterações. Uma delas foi amistoso entre a seleção brasileira e a do Chile, no Estádio do Mineirão, que terminou empatado por 2 a 2.

Assim, a seleção brasileira perdeu sete pontos e soma agora 902. A equipe tem apenas dois de vantagem para a Dinamarca, que ocupa o 20º lugar, e só seis a mais do que a Bósnia-Herzegovina, que está na 21ª colocação. Assim, o Brasil segue ameaçado de deixar o Top 20 da lista.

Felipão vai convocar a seleção brasileira para a Copa das Confederações e jogos de preparação para o torneio na próxima terça-feira. A equipe vai disputar amistosos com a Inglaterra, em 2 de junho, no Maracanã, e a França, no dia 9, na Arena Grêmio. O Brasil estreará no torneio no dia 15 contra o Japão, em Brasília, e depois vai encarar o México, no Castelão, no dia 19, e a Itália, na Fonte Nova, no dia 22.

De acordo com a atualização de maio do ranking da Fifa, a lista segue sendo liderada pela Espanha, com 1.538 pontos, enquanto a Alemanha é a segunda colocada, com 1.428. A Argentina está na terceira posição, com 1.296 pontos, e a Croácia ocupa o quarto lugar, com 1.191, à frente de Portugal, com 1.163.

O Top 10 do ranking da Fifa é completado, em ordem, por Colômbia, Inglaterra, Itália, Holanda e Equador. As movimentações mais relevantes da lista se deram com as ascensões da Suíça para o 14º lugar e da Bélgica para o 15º. Essas seleções ultrapassaram o México, que caiu duas posições e agora ocupa a 16ª colocação.

O ranking da Fifa voltará a ser atualizado no dia 6 de junho. Confira os 20 primeiros colocados da lista:

1) Espanha, 1.538 pontos

2) Alemanha, 1.428

3) Argentina, 1.296

4) Croácia, 1.191

5) Portugal, 1.163

6) Colômbia, 1.154

7) Inglaterra, 1.135

8) Itália, 1.117

9) Holanda, 1.093

10) Equador, 1.058

11) Rússia, 1.052

12) Costa do Marfim , 1.008

13) Grécia, 986

14) Suíça, 967

15) Bélgica, 953

16) México, 945

17) Uruguai, 932

18) França, 914

19) Brasil, 902

20) Dinamarca, 900