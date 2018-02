Brasil perde por 5 a 4 do Equador, mas vança no sub-17 A seleção brasileira voltou a decepcionar no Campeonato Sul-Americano ao perder por 5 a 4 para o Equador, nesta segunda-feira, em Latacunga, no Equador. Foi a segunda derrota do time na competição - perdeu na estréia para o Peru por 2 a 1 (depois venceu a Bolívia por 7 a 2 e o Chile por 2 a 0). Mesmo assim, o time está classificado para o hexagonal decisivo. Com seis pontos e cinco gols de saldo, o Brasil ficou na terceira colocação do Grupo A, que também teve Peru e Equador, ambos com sete, classificados para a próxima fase. Em quarto lugar ficou a Bolívia, que venceu o lanterna Chile por 1 a 0 e foi aos mesmos seis pontos que a seleção, mas com -6 de saldo. Os três primeiros de cada chave vão para o hexagonal decisivo e já garantem participação nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. No Grupo B, a Colômbia já garantiu sua vaga. Emoção não faltou no jogo desta segunda. O Brasil abriu o placar com o corintiano Lulinha, de cabeça. Marín e Ochoa viraram para os anfitriões ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Ochoa ampliou para os equatorianos, Lulinha diminuiu novamente - é o artilheiro do campeonato, com sete gols -, Marín e Bolaños voltaram a abrir vantagem, e, por fim, Alex e Fábio fizeram os últimos gols brasileiros. Atualizado às 22h30