Brasil perde vaga direta à Libertadores Ao contrário do que ocorreu no ano passado, o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro não terá vaga direta para a Libertadores. De acordo com informação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgada nesta terça-feira, só estarão garantidos no torneio sul-americano o campeão e o vice. Os que terminarem a competição em terceiro e quarto lugares vão disputar uma respescagem. Neste ano, só o Palmeiras - quarto colocado no Nacional de 2004 - disputou a vaga com o Tacuary, do Paraguai. A mudança é conseqüência do título sul-americano conquistado pelo São Paulo em 2005. Com isso, o Tricolor paulista fica com uma das vagas. A segunda foi garantida pelo Paulista, de Jundiaí, campeão da Copa do Brasil. As duas últimas vagas diretas ficam, então, com o campeão e o vice do Brasileiro. A Libertadores de 2006 terá 36 equipes. Doze deles, no entanto, só vão garantir vaga depois de uma respecagem, em jogos de ida e volta. O país que tem o campeão - caso do Brasil - ganha o direito de colocar dois na repescagem.