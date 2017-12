Brasil pode chegar à marca de 200 gols em Copas do Mundo A seleção brasileira é a única a ter disputado todas as Copas. É a única a ter conquistado cinco títulos. E está muito perto de se tornar a primeira a atingir a marca de 200 gols na competição. Para tanto, precisa fazer apenas dois, nesta terça-feira, em Dortmund, contra Gana. Até agora, desde 1930, no Uruguai, o Brasil marcou 198 vezes em 90 jogos (média de 2,2), mais do que todos os concorrentes. Coincidentemente ou não, a história mostra que grandes personagens do futebol brasileiro anotaram gols de números redondos, inteiros. Leônidas da Silva, um dos maiores ídolos da história do São Paulo, fez, por exemplo, o 10.º do Brasil em Copas. Foi diante da Polônia, na vitória por 6 a 5, na Copa de 1938, em Estrasburgo. O centésimo, como não poderia deixar de ser, ficou por conta de Pelé. O Rei, de cabeça, balançou a rede italiana na final da Copa de 1970, na Cidade do México. A goleada por 4 a 1 garantiu o tricampeonato ao time sul-americano. Agora, um dos favoritos a marcar o 200.º gol é Ronaldo, mais um respeitável nome da história do futebol do País. O atacante do Real Madrid fez, curiosamente, os gols de número 180 (contra a Costa Rica, na Copa de 2002) e 190 (na final do mesmo Mundial, diante da Alemanha). ?É sempre bom conseguir mais uma marca, mas o objetivo principal é o título?, afirmou Ronaldo. O Fenômeno começou muito mal a competição e decepcionou nas duas primeiras rodadas. Mas o bom desempenho contra o Japão lhe devolveu o ânimo e a confiança. O jogador já fala, até, em brigar pela artilharia.