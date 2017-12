Brasil pode fazer prévia de repescagem A partida deste sábado de manhã, entre Brasil e Austrália - que vale o terceiro lugar na Copa das Confederações - está sendo considerada uma previa da repescagem das eliminatórias para a Copa do Mundo. O Brasil ocupa atualmente, a quarta colocação na Zona Sul-Americana e corre sério risco de ficar na quinta colocação. Se essa posição se confirmar, a seleção brasileira iria enfrentar o campeão da Oceania, que provavelmente será a Austrália, numa série de dois jogos. Os vencedor iria para o Mundial da Coréia e Japão, em 2002. Ao chegar hoje a Ulsan, local da partida de amanhã, o técnico Emerson Leão ficou irritado com o comentário feito pelos jornalistas sobre esse assunto. ?Já é hora de parar com essa história de que o Brasil será o quinto colocado?, reclamou.