Brasil pode inaugurar novo Wembley A reinauguração do mítico estádio de Wembley, prevista para o ano de 2006, poderá ser feita pela seleção brasileira, segundo informação prestada nesta terça-feira pelos administradores do estádio. ?O mais seguro é que Wembley seja inaugurado com uma partida da seleção da Inglaterra e nada melhor que jogar contra a seleção brasileira?, disse o diretor de comunicações do estádio, Nick Barron. A previsão é a de que o estádio seja reaberto para a final da Copa da Inglaterra, em maio de 2006 e o jogo entre as seleções de Brasil e Inglaterra seria, assim, o primeiro confronto internacional. ?O estádio deverá estar pronto bem antes da final da Copa da Inglaterra e queremos, além do Brasil, amistosos com as seleções da Alemanha, Escócia e Argentina´´, acrescentou Barron.