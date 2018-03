Brasil pode pegar Alemanha em Munique As seleções da Alemanha e do Brasil poderão reviver a final da Copa de 2002, no Japão, em uma partida amistosa que seria disputada no dia 8 de setembro, em Munique, segundo anunciou hoje a Federação Alemã de Futebol (DFB). Caso DFB e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) cheguem a um acordo, a partida servirá para a reinauguração do Estádio Olímpico de Munique, que após quatro anos fechado para reforma, contará agora com capacidade para 76 mil torcedores, a maior da Alemanha. O estádio será palco da final do Mundial da Alemanha em 2006. Os alemães também estão negociando um amistoso com o Irã, em Teerã, para o dia 9 de outubro.