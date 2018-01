Brasil poderá jogar contra a Jamaica A seleção brasileira poderá enfrentar a Jamaica no dia 12 de outubro, em Londres, em um amistoso de preparação da equipe para os dois últimos jogos das eliminatórias sul-americanas, neste ano. O amistoso seria um pedido do técnico Carlos Alberto Parreira para aproveitar a folga proporcionada pelo calendário europeu. No dia 11 de outubro serão disputados os jogos das eliminatórias da Eurocopa 2004. A cidade de Londres teria sido escolhida por razões práticas. Primeiro, porque vários jogadores da seleção da Jamaica atuam no futebol inglês. Depois, ficaria mais fácil reunir os jogadores brasileiros, já que a maioria dos convocados por Parreira atua no continente. A CBF confirma que recebeu o convite da Federação Jamaicana, mas ainda não fechou acordo para a realização do amistoso. O Brasil joga mais duas vezes este ano pelas eliminatórias. Dia 15 de novembro, contra o Peru, em Lima e, três dias depois, enfrenta o Uruguai, no Paraná.