Brasil precisa de um empate no Sub-20 Apenas um ponto separa a seleção brasileira Sub-20 da classificação para o Mundial da categoria, que será disputado entre 25 de março e 16 de abril nos Emirados Árabes. Para conquistar esse ponto e a vaga, a equipe do técnico Valinhos não terá vida fácil diante do Uruguai, nesta terça-feira, às 21h, em Montevidéu, pela última rodada do Campeonato Sul-Americano. O SBT, que havia transmitido todos os jogos ao vivo, mostrará o teipe à meia-noite. Além da classificação, o Brasil sonha com a possibilidade de conquistar o bicampeonato do torneio, missão difícil, pois precisará vencer e torcer por um empate no confronto entre Argentina (tem oito pontos, contra sete do Brasil) e Colômbia, que fecham a competição, às 23h. Se perder, os brasileiros podem até ficar sem a vaga para o Mundial. Para os anfitriões, a vitória não basta. Para garantir um lugar no Mundial, o Uruguai precisa derrotar o Brasil por dois ou mais gols de diferença. Se vencer por um gol apenas, dependerá de uma vitória do Equador sobre o Paraguai, no primeiro jogo do dia. Depois de uma campanha impecável na primeira fase, a indisciplina dos jogadores brasileiros prejudicou o desempenho no hexagonal final. Expulsões obrigaram Valinhos a mexer muito no time, que perdeu rendimento. Contra a Argentina, os garotos deixaram a bola de lado e apelaram para agressões. Se depender do técnico brasileiro, o time entrará cauteloso, diante da importância do confronto. "Será um jogo bonito, porque o Uruguai tem a necessidade de vencer e nós também. Isso fará com que a partida seja emocionante", prevê Valinhos, que terá força máxima. O grande problema de Jorge da Silva, técnico uruguaio, é recuperar o ânimo de seus jogadores. A campanha da primeira fase colocou em dúvida a capacidade do elenco de chegar ao Mundial. E os resultados na reta final contribuíram para abalar a confiança do time. "Os jogadores ficaram muito abatidos depois da derrota contra o Colômbia (2 a 1)", admitiu o treinador, que exige uma despedida honrosa de seu grupo. "Temos de terminar bem o campeonato." Não é apenas o ânimo que preocupa o treinador uruguaio. Os desfalques também. O capitão Ruben Olivera e o atacante Eduardo Fernández não jogam, suspensos com o segundo cartão amarelo. No meio-de-campo, Ignacio Ithurralde foi expulso do banco de reservas na partida contra a Colômbia.