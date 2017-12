Brasil preocupado com campo de treino imposto pela Fifa Após a Fifa impor que todas as seleções terão que treinar pelo menos uma vez com os portões abertos, membros da delegação brasileira disseram estar preocupados com a condição do gramado do Centro de Treinamento de Offenbach, que fica a 20 quilômetros da cidade de Königstein, onde a equipe de Parreira está concentrada. Nesta segunda-feira, integrantes da seleção visitaram o local para fazer uma inspeção nas dependências do estádio, mas não gostaram do que viram. Segundo a assessoria de imprensa, a Confederação Brasileira de Futebol ainda não decidiu o que irá fazer. O treino em Offenbach está marcado para ocorrer na próxima quinta-feira. Já o campo do Centro de Treinamento Sport Park, onde a seleção vai se preparar para os jogos da primeira fase da Copa, está em excelentes condições. Os primeiros trabalhos serão realizados nesta terça. No último sábado, o Comitê Organizador da Copa anunciou que todos os 32 países participantes da competição devem permitir o acesso do público a pelo menos um treino. Cerca de 25 mil torcedores devem acompanhar o último trabalho livre do Brasil.