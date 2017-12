Brasil procura campeão de F-1 O Brasil está à procura do quarto campeão mundial de Fórmula 1. O último título, de Ayrton Senna, foi em 1991. Depois de 1994, com a morte do tricampeão, Rubinho Barrichello passou a ser a maior esperança brasileira. Os jovens pilotos que pretendem chegar à F-1 nos próximos anos são unânimes: Rubinho tem condições de ser campeão. O obstáculo a ser superado é Michael Schumacher. Com dois vice-campeonatos e nove vitórias no currículo, todas pela Ferrari, Rubinho, 32 anos, só lamenta não ter conseguido ainda vitória em Interlagos. Pronto para sua 13ª temporada completa - quando igualará a marca de Nelson Piquet - o piloto não esmoreceu. "Quando não achar que posso ganhar o título, paro", disse na quarta-feira, em São Paulo. Os três brasileiros da Fórmula 3 inglesa em 2004 - o campeão Nelson Angelo Piquet, filho do tricampeão Nelson Piquet, e os paulistanos Danilo Dirani e Lucas Di Grassi - e o vice-campeão da F-3 japonesa, João Paulo de Oliveira, também de São Paulo, são os candidatos imediatos a vagas na Fórmula 1. Na frente deles só está o amazonense Antônio Pizzonia, 24 anos, ex-campeão inglês de F-3, que aguarda a chance de ser o segundo piloto da Williams/BMW em 2005, ao lado de Mark Webber. Nelson Angelo Piquet, 19 anos, que negocia também a vaga de piloto de testes na Williams, prepara-se para a GP2, nova categoria que substituirá a F-3000, com chassi Dallara e motor Renault de 600 HP. O campeonato será somente na Europa como preliminar das provas de F-1. Este também é o alvo de Lucas Di Grassi, 20 anos, que faz parte do projeto de desenvolvimento de pilotos da Renault. Já Danilo Dirani, 21 anos, prefere fazer nova temporada de F-3 inglesa. "A GP2 vai dar a base necessária para chegar na F-1", diz Lucas. ESPERA - Lucas e Danilo, que venceram duas corridas cada um, este ano, na Inglaterra, têm a mesma opinião: Rubinho pode ser campeão em 2005. "Embora a prioridade da Ferrari seja o Schumacher, o Rubinho está muito perto do título. Chegou a hora dele", diz Di Grassi. Para Lucas, as últimas corridas da temporada mostraram que Rubinho está perto. "É claro que o Schumacher é o Schumacher. Mas o Rubinho terá mais chances em 2005. A F-1 vai mudar e isso poderá ser bom para ele." Campeão de F-3 na Alemanha no ano passado e vice no Japão este ano, João Paulo de Oliveira também elogia Rubinho: "Sei que ao lado do Schumacher tudo fica muito difícil. Mas ele é o único brasileiro que pode chegar lá. Por enquanto." João Paulo, 23 anos, está mais perto de acertar nova temporada no Japão, desta vez na Fórmula 3000, com as Lola/Mugen. A proposta já foi feita e só depende dele. Os três pilotos estão seguros do que desejam. "Meu objetivo é chegar a Fórmula 1. Depois entrar em uma grande equipe. E, finalmente, ser campeão mundial", diz Lucas Di Grassi. "Desde que comecei a andar de kart ao lado do Ayrton Senna nunca pensei em outra coisa. Quero ser campeão mundial de Fórmula 1", explica Danilo Dirani. "Sei que não é fácil sobreviver no automobilismo sem dinheiro. O funil é estreito para chegar na F-1. Mas tudo que eu faço é pensando em chegar e vencer na Fórmula 1." Na Inglaterra, aguardando as corridas de F-3 em Macau e Bahrein, Nelson Angelo tem a Fórmula 1 como o único objetivo da carreira. "Não tenho interesse em nenhuma outra categoria. Não penso em correr nos Estados Unidos. Se conseguir uma vaga de piloto de testes na Williams e isso for melhor do que a GP2, é o que vou fazer. O alvo é a Fórmula 1." Depois de Rubinho, quem tem mais chances é Felipe Massa, 23 anos, paulista de Botucatu, que também já tem a próxima temporada assegurada na Sauber. "Eu não me sinto pressionado na Fórmula 1. Sei que os pilotos brasileiros são muito cobrados. Mas ser brasileiro não garante nada. E países como o Japão nunca tiveram um campeão mundial", diz Massa. O piloto, entretanto, faz questão de afirmar: "Não me vejo correndo em uma equipe média toda a vida. Quero ir para uma equipe grande e ser campeão. Essa é minha luta."