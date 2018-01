Brasil quer bater Grêmio para fugir do descenso no Gaúcho Já classificado para a semifinal do Campeonato Gaúcho, o Grêmio apenas cumpre tabela na penúltima rodada da primeira fase, neste domingo, contra o Brasil, em Pelotas. Como a situação é confortável, o técnico Mano Menezes vai poupar os titulares, cansados de uma seqüência de jogos desgastantes tanto na competição regional como na Copa Libertadores da América. Dos jogadores do time principal, só o centroavante Tuta será escalado entre os reservas. O treinador quer que o atacante readquira o ritmo de jogo, já que passou um mês parado, por contusão, e só retomou suas atividades há dez dias. O jogo pode valer pouco para o Grêmio, que tem 37 pontos e não pode mais ser alcançado na liderança da Chave 2, mas é decisivo para o Brasil. O time de Pelotas é sétimo colocado, com 15 pontos, e luta para escapar do rebaixamento. O vice-líder Caxias tem 23 pontos e também está classificado. Mas quer a vitória contra o São Luiz (16 pontos), em Ijuí, para manter o segundo lugar e ter a vantagem de disputar a próxima fase em casa, contra o terceiro do Grupo 1. O Esportivo ainda não está matematicamente classificado e disputa o segundo lugar com o Caxias. Está em terceiro, com 22 pontos, e vai a Cachoeira do Sul enfrentar o São José, lanterna com 12 pontos, que precisa ganhar para chegar à última rodada com chances de escapar do rebaixamento. No outro jogo da chave, o Guarani de Venâncio Aires (17 pontos) recebe o 15 de Novembro (14 pontos). A Chave 1 só tem uma partida neste domingo. A Ulbra, vice-líder, com 28 pontos, enfrenta o Guarany de Bagé (21 pontos) em Canoas.