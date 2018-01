Brasil quer segunda vitória no Sub-20 O Brasil tenta neste domingo mais uma vitória no Sul-Americano Sub-20, que está sendo disputado na Colômbia, contra o Paraguai, que apenas empatou na estréia com o Uruguai, no Grupo B. A equipe líder, treinada por René Weber, quer repetir o show da primeira partida contra o Equador, quando a equipe fez cinco gols, não tomou nenhum, e dominou a partida contra o fraco adversário. A seleção, que só não marcou mais porque o estado do gramado estava péssimo depois da chuva, tenta recuperar o título ganho em 2001, no Equador. A atual campeã sul-americana é a Argentina. O torneio classifica quatro equipes para o Mundial deste ano, na Holanda. O Brasil é o atual campeão do mundo, título conquistado em 2003, nos Emirados Árabes Unidos. Os três primeiros de cada grupo se classificam para a fase final. Todos disputam entre si as vagas e o título do torneio, que acaba em 6 de fevereiro Ansiedade - A grande exibição da estréia só foi possível segundo Weber, porque a equipe mostrou muita concentração e venceu primeiro a ansiedade. "A partida ficou fácil porque fizemos os gols cedo. Havia um pouco de ansiedade, mas depois dos gols, conquistamos a tranqüilidade e conseguimos manter o ritmo de pressão", analisou Weber. Apesar de contar com jogadores que já atuaram na equipe titular e disputaram campeonatos importantes por seus clubes, como Leonardo, do Santos, e Diego e Rafael Sóbis, do Inter de Porto Alegre, Weber evitou destacar um jogador em particular na partida contra o Equador. "Todos os 14 que participaram do jogo cumpriram seu papel. Após o jogo do Brasil contra o Paraguai, Uruguai e Chile encerram a rodada.