Brasil quer ser atacado pelo Peru O Brasil tem de ser o Brasil. Esta é a receita simples de Carlos Alberto Parreira para que a seleção consiga vencer o Peru, neste domingo. a partir das 19 horas (horário de Brasília), em Lima, pela terceira rodada das Eliminatórias que classificam quatro países da América do Sul para a disputa do Mundial-2006, na Alemanha. O quinto colocado ainda tem a chance de disputar uma vaga com o campeão da Oceania. E como ser Brasil? "Atacar, driblar, acertar passes e, além disso, ter entrega em campo. Ter a atitude de se impor, de mostrar que a vitória é o nosso objetivo", diz Parreira. Uma vitória que deixará o Brasil, uma rodada mais, como o único time a conseguir a pontuação ideal. O único a fazer nove pontos em três jogos. E os peruanos podem ajudar muito nessa briga. Não os onze que estarão em campo, mas os 60 mil que lotarão o Estádio Monumental, localizado a 20 quilômetros do centro de Lima. Há um clima de muita euforia no país. Os jornais repetem a cada dia, as rádios repetem a cada programa, a televisão mostra a toda hora que "si, se puede", que o Peru pode surpreender. Lembram que o Cienciano eliminou o Santos pela Copa Sul-Americana e tentam, inutilmente, abalar Ronaldo com manchetes grosseiras sobre sua separação. Com ânimos tão exaltados, vai ser difícil que, comandados por ?el condor" Mendoza e por ?el Bombardero" Pizarro o Peru não ataque. Afinal, ?se puede". E é nessa postura que a seleção aposta para vencer. "Se eles vierem atacar e a gente fizer um gol logo no início, o jogo vai ficar na nossa mão. Pode ter certeza disso", diz Cafu. A aposta da comissão técnica é essa: um adversário agressivo desde o início, obrigando a seleção a ficar um pouco mais atrás, esperando o momento da definição. Mas, há opções para outra postura. "Sinceramente, não sabemos como o Peru virá para o jogo, mas estamos preparados. Se eles tiverem coragem de atacar, melhor. Se ficarem atrás, vamos ter um pouco mais de paciência para acabar com o jogo", diz Zagallo. "Somos um time ofensivo e quem não vê isso é porque não está querendo ver", diz Parreira. "Quem tem três atacantes como Kaká, Rivaldo e Ronaldo e ainda ataca com os laterais e atá com um volante. Em muitos momentos do jogo vamos ter seis ou sete atacando. Sempre será assim", conclui. Há cuidados com os peruanos. Principalmente, Pizarro. Zé Roberto, seu companheiro de Bayern de Munique explicou aos jogadores da seleção que o jogador de 25 anos é um bom definidor na área, mas não apenas isso. "Ele sabe recuar e vir com a bola dominada, arriscando o chute. É um bom jogador, sem dúvida.? Edmílson, que o enfrentou recentemente na Liga dos Campeões, quando o Lyon venceu por 2 a 1, acredita que uma marcação no meio-campo seria melhor. ?Como ele volta, a marcação pode ser lá, deixando o outro atacante isolado." O "outro atacante" é Andrés Mendoza, do Brujes, da Bélgica, conhecido também dos brasileiros. Ele marcou o gol da vitória por 1 a 0, sobre o Milan, em Milão, pela Liga dos Campeões. "Foi uma bola esticada da defesa em que ele superou o Cafu e marcou. É perigoso", diz Kaká. As fitas assistidas por Parreira certamente mostram que, nas Elimianatórias, ele marcou assim, do mesmo jeito, contra Paraguai e Chile. São cuidados, nada que chegue perto de uma obsessão. O Brasil, de Parreira, mesmo com o treinador afirmando que essa é a melhor seleção peruana dos últimos 30 anos, está mais interessado é em seu próprio futebol. Afinal, se o Brasil for o Brasil, em Lima, ao Peru restará ser o Peru. Um adversário que joga bonito e que, quando não empata, perde.