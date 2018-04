Brasil-RS marca no fim e impõe quarta derrota seguida ao Guarani

O Guarani continua em queda livre na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta sexta-feira, o time campineiro conheceu a sua quarta derrota seguida ao ser batido pelo Brasil de Pelotas, por 1 a 0, no Estádio Bento de Freitas, pela 20ª rodada - a primeira do segundo turno.

Esta foi a segunda vitória seguida do Brasil, que chegou aos 27 pontos e se distanciou da zona de rebaixamento, aparecendo no meio da tabela. Já o Guarani não sabe o que é vencer há sete jogos e estacionou nos 28 pontos, desperdiçando a chance de encostar novamente no G4 - zona de acesso.

Diante de um gramado bastante molhado por conta das chuvas que caíram em Pelotas (RS) durante o dia, os times apostaram nas bolas aéreas e em chutes de fora da área. Melhor em campo, o Brasil assustou em cabeçadas de Juninho e Marcinho, além de uma falta cobrada por Itaqui, que tocou no travessão antes de sair. O Guarani melhorou nos minutos finais e teve uma boa oportunidade com Lenon, mas a bola saiu pela linha de fundo.

O segundo tempo foi mais equilibrado, com o Guarani apostando nos chutes de fora da área. Em um deles, a bola de Betinho acelerou depois de tocar na grama e explodiu no peito de Marcelo Pitol. Quando parecia que o jogo terminaria empatado, o Brasil marcou aos 37 minutos.

Misael fez boa jogada na linha de fundo e cruzou para Lincom, que errou o domínio, mas contou com a sorte. O goleiro Leandro Santos tentou tirar com o pé e a bola bateu na canela do atacante antes de entrar.

O Brasil-RS volta a campo na próxima terça-feira, contra o Londrina, às 19h15, no Estádio do Café, no Paraná. O Guarani recebe o Santa Cruz no sábado, às 16h30, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Os jogos são válidos pela 21ª rodada.

FICHA TÉCNICA:

BRASIL DE PELOTAS 1 x 0 GUARANI

BRASIL-RS - Marcelo Pitol; Éder Sciola, Leandro Camilo, Teco e Breno; Leandro Leite, Itaqui e Rafinha (Ednei); Juninho (Misael), Marcinho (William Ribeiro) e Lincom. Técnico: Clemer.

GUARANI - Leandro Santos; Kevin, Léo Rigo, Diego Jussani e Gilton; Betinho, Lenon, Richarlyson, Fumagalli (Caíque) e Luiz Fernando (Juninho); Eliandro (Renteria). Técnico: Vadão.

GOL - Lincom, aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lincom, Leandro Leite e Rafinha (Brasil); Gilton, Léo Rigo, Luiz Fernando e Richarlyson (Guarani).

ÁRBITRO - Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Bento de Freitas, em Pelotas (RS).