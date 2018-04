Brasil se aproxima da Argentina no Ranking da Fifa

A seleção brasileira de futebol se aproximou da Argentina no novo Ranking da Fifa, atualizado nesta sexta-feira. O Brasil está em segundo lugar, 21 pontos atrás dos argentinos. Veja também: Seleção brasileira atravessa por mais uma crise de identidade Na lista, as principais mudanças aconteceram com as seleções européias, que disputaram a fase eliminatórias da Eurocopa 2008. O destaque é a Espanha, que se recuperou e subiu para o quarto lugar depois de passar por um momento de turbulência. A França, vice-campeã da Copa do Mundo de 2006, foi a seleção européia que teve a maior queda entre os dez primeiros colocados. Os franceses perderam três posições e caíram para o sétimo lugar. A seleção italiana se manteve estável, em terceiro. Já a República Checa avançou três colocações e agora aparece em sexto. Entre os 20 melhores da lista, a seleção que mais subiu foi a Bulgária, que ganhou 16 posições. A Turquia também obteve um bom índice e ultrapassou 12 rivais. O próxima ranking da Fifa será divulgado em 17 de dezembro. Os 20 melhores do Ranking da Fifa: 1.º Argentina - 1.523 pontos 2.º Brasil - 1.502 3.º Itália - 1.498 4.º Espanha - 1.349 (+2 posições) 5.º Alemanha - 1.296 6.º República Checa - 1.290 (+3) 7.º França - 1.243 (-3) 8.º Portugal - 1.241 9.º Holanda - 1.170 (-2) 10.º Croácia - 1.129 11.º Grécia - 1.114 (+3) 12.º Inglaterra - 1.113 (-1) 13.º Romênia - 1.088 (-1) 14.º Escócia - 990 (-1) 15.º México - 985 16.º Turquia - 924 (+12) 17.º Colômbia - 907 (+8) 18.º Bulgária - 877 (+16) 19.º Estados Unidos - 876 (-1) 20.º Nigéria - 875 (-1)