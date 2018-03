Brasil se classifica invicto no Sub-17 A seleção brasileira Sub-17 se classificou invicto para a segunda fase do Sul-Americano da categoria, na noite deste sábado, ao vencer o Uruguai por 3 a 1, na Bolívia. O Uruguai também está classificado. O Brasil terminou na liderança do Grupo A, com 12 pontos, seguido pr Uruguai, com 9, Equador, Venezuela e Chile, com 3 pontos cada. Os gols brasileiros foram marcados por Jonathan e Evandro, que marcou duas vezes. Ainda pelo Grupo A, o Chile derrotou a Venezuela por 3 a 1. O Grupo B também tem os seus dois classificados, Argentina e Colômbia. As duas equipes garantiram a vaga na sexta-feira, com um empate por 1 a 1. Os três primeiros colocados do torneio garantem vaga para o Mundial da categoria, em agosto, na Finlândia.