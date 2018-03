Brasil se classifica no futebol de areia Mesmo sem jogar hoje na arena montada na Praia de Copacabana, na zona sul do Rio, o Brasil se classificou para as quartas-de-final da primeira Copa do Mundo de Futebol de Areia, organizada pela Fifa. Isso porque, na chave da equipe anfitriã, a Espanha derrotou a Tailândia, por 4 a 1. Com esse resultado, a seleção espanhola e a brasileira decidem amanhã, a partir das 19h45, o primeiro lugar do Grupo A, e a Tailândia está eliminada - classificam-se os dois primeiros colocados de cada chave. No jogo desta segunda-feira, Amarela (2) e David (2) marcaram os gols da Espanha. Anupong Polasak descontou. De acordo com o regulamento da competição, a fase quarta-de-final vai ser disputada a partir das 16 horas de quinta-feira. As semifinais ocorrem no sábado, a partir das 9h30, e a decisão da primeira Copa do Mundo de Futebol de Areia, por volta de 11 horas de domingo.