Brasil segue líder do ranking da Fifa O Brasil segue na liderança do ranking da Fifa, publicado nesta quarta-feira pela entidade máxima do futebol. Na lista inaugural de 2004, nenhuma alteração entre os dez primeiros colocados. O pentacampeão mundial permanece à frente dos demais com 848 pontos. A França vem em segundo com 826 e a Espanha em terceiro, com 798. Confira os dez primeiros do ranking da Fifa: 1) Brasil - 848 pontos 2) França - 826 pontos 3) Espanha - 798 pontos 4) Holanda - 752 pontos 5) Argentina - 744 pontos 6) República Checa - 742 pontos 7) México - 740 pontos 8) Inglaterra - 738 pontos 9) Turquia - 738 pontos 10) Itália - 733 pontos