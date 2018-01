Brasil segue líder do ranking da Fifa O Brasil manteve a liderança folgada do ranking da Fifa, divulgado nesta quarta-feira. No último mês, a seleção brasileira fez apenas um jogo, o amistoso contra Hong Kong - vitória por 7 a 1. E está com 840. A segunda colocada na lista é a França, que tem 789. Entre os 10 primeiros colocados do ranking da Fifa não houve mudanças significativas. Apenas o México, que estava em 7º lugar, se igualou à Holanda na 6ª posição. Veja quem está nas primeiras posições do ranking: 1º Brasil - 840 pontos 2º França - 789 3º Argentina - 783 4º República Checa - 776 5º Espanha - 764 6º México - 755 6º Holanda - 755 8º Inglaterra - 749 9º Portugal - 745 10º Itália - 738