Brasil segue líder do ranking da FIFA O Brasil segue líder no ranking da Fifa, enquanto a seleção francesa despenca e quase sai da lista dos principais time do mundo. A seleção de Parreira está com 837 pontos e uma vantagem confortável em relação à Argentina, segunda do ranking e com 782 pontos. O Brasil ocupa essa posição desde a conquista da Copa do Mundo de 2002 e, a partir de então, se manteve na liderança graças aos títulos da Copa América de 2004 e da Copa da Confederações deste ano. Os seis primeiros colocados na classificação não sofreram alterações de posição em relação ao ranking de julho. Brasil e Argentina são seguidos pela Holanda, República Tcheca, México e Estados Unidos. A diferença de pontuação entre os argentinos e americanos, porém, é de apenas 14 pontos. Já os ingleses subiram uma posição e ocupam o sétimo lugar, seguidos pela Espanha. A surpresa no ranking ficou mais uma vez por conta da França, que já vinha caindo na tabela. Os franceses, que eram os líderes da classificação após conquistar contra o Brasil o Mundial de 1998, hoje ocupam apenas a 9a posição, empatados em pontos com Portugal. Ambos tem 737 pontos. Caso não volte a vencer nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, a França pode até mesmo sair da lista dos 10 principais times do mundo, assim como ocorreu com a Alemanha há poucos meses. Entre as 50 principais seleções, os europeus continuam dominando o ranking, com 26 países. Os africanos contam com oito, contra 5 da América Central e América do Norte e outras cinco seleções asiáticas. Embora a América do Sul tenha apenas seis equipes e ntre as 50 maiores, conta com o primeiro lugar e a vice-liderança, respectivamente Brasil e Argentina. O próximo ranking da Fifa será divulgado no dia 14 de setembro. Veja os 10 primeiros do ranking Fifa 1. Brasil 837 pontos 2. Argentina 782 3. Holanda 780 4. Rep. Tcheca 777 5. México 770 6. EUA 768 7. Inglaterra 743 8. Espanha 739 9. França 737 Portugal 737 Fonte: Fifa