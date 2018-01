Brasil segue líder no ranking da Fifa O Brasil confirmou nesta quarta-feira a liderança do ranking mundial de seleções da Fifa, publicado pela entidade máxima do futebol. A seleção brasileira, atual campeã do mundo, aparece novamente na frente com 856 pontos seguida pela França, com 787. Até o sexto lugar não houve alteração em relação à lista anterior. Espanha, Alemanha, Argentina e Holanda vêm na seqüência. Entre as novidades desta publicação está, pela primeira vez, o nome da equipe nacional do Afeganistão, que figura na 204ª colocação. Com a inclusão do selecionado afegão - fora de competições por causa dos ataques norte-americanos ao país - a Fifa conseguiu reunir todas as suas afiliadas no ranking. Outra boa nova da lista é o surgimento da Turquia na sétima colocação, desbancando a Inglaterra, que caiu para oitavo. O México caiu uma posição e aparece em nono, enquanto os Estados Unidos permanecem em décimo. A nova edição levou em conta outras 59 partidas internacionais, num total de 717 avaliadas em 2002. Entre os 50 primeiros colocados, a Europa é o continente que tem mais seleções na lista, 26 contra sete da África, seis da América do Sul, cinco da América Central e Caribe, quatro da Ásia e duas da Oceania. Confira os dez primeiros do ranking: 1) Brasil - 856 pontos 2) França - 787 pontos 3) Espanha - 780 pontos 4) Alemanha - 765 pontos 5) Argentina - 750 pontos 6) Holanda - 746 pontos 7) Turquia - 736 pontos 8) Inglaterra - 734 pontos 9) México - 732 pontos 10) Estados Unidos - 723 pontos