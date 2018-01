Brasil segue líder no ranking da Fifa A boa estréia nas eliminatórias sul-americanas para o Mundial de 2006 garantiu à seleção brasileira tranqüilidade no primeiro posto do ranking mundial da Fifa, publicado nesta quarta-feira pela entidade máxima do futebol. O Brasil continua na liderança da lista, com 855 pontos, seguido pela França (829) e Espanha (767). A Argentina subiu duas posições e figura em quarto lugar com 750 pontos. Confira os dez primeiros do ranking da Fifa: 1) Brasil - 855 pontos 2) França - 829 pontos 3) Espanha - 767 pontos 4) Argentina - 750 pontos 5) México - 746 pontos 6) Inglaterra - 745 pontos 7) Holanda - 744 pontos 8) Turquia - 743 pontos 9) República Checa - 736 pontos 10) Alemanha - 736 pontos