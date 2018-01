Brasil segue líder no ranking da Fifa Pelo 16º mês consecutivo, o Brasil aparece na liderança do ranking da Fifa. Segundo a classificação divulgada nesta quarta-feira na Suíça, o País soma 854 pontos, seguido pela França, com 827, e pela Espanha, que tem 777. O Brasil consquistou a posição depois de vencer a Copa do Mundo de 2002 e, desde então, não deixou a liderança. Na verdade, as três primeiras equipes na classificação aparecem com uma larga vantagem em relação ao quarto colocado, a Argentina, que soma apenas 747 pontos, mais de 100 atrás da seleção brasileira. Entre o quarto e o décimo colocado, porém, a briga é intensa. Cinco pontos separam a Argentina do México, a décima melhor seleção do mundo na avaliação do ranking da Fifa. Uma das novidades do ranking foi a nova posição da Itália, que, depois de vencer três partidas consecutivas pelas Eliminatórias para a Eurocopa de 2004, passou da 12ª para a 8ª posição. Outro destaque foi a nova colocação obtida pela Coréia do Sul, que ocupa agora o 22º lugar. Mas são mesmo os europeus que continuam ocupando o maior número de lugares entre os 50 melhores seleções: são 26 no total. Já a América do Sul conta com seis equipes nesse grupo. O próximo ranking da Fifa será divulgado no dia 19 de novembro. Confira os 10 primeiros do ranking: 1) Brasil - 854 pontos 2) França - 827 pontos 3) Espanha - 777 pontos 4) Argentina - 747 pontos 5) Holanda - 746 pontos 6) Inglaterra - 745 pontos 7) Alemanha - 744 pontos 8) Itália - 742 pontos 9) Turquia - 742 pontos 10) México - 742 pontos