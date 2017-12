Brasil segue líder no ranking da Fifa A seleção brasileira continua sendo a melhor equipe nacional do mundo do futebol. O ranking mensal da Fifa, publicado nesta quarta-feira, traz o Brasil na ponta da lista com 852 pontos contra 826 da França e 785 da Espanha. Entre as mudanças mais significativas estão a ascensão do México ao quinto posto e a volta da Escócia entre os 50 primeiros colocados depois de dois anos. Os escoceses venceram a Holanda por 1 a 0 na repescagem da Eurocopa 2004. Assim como ocorreu no mês anterior, as seleções da Jordânia, Omã, Bahrein, Usbequistão, Indonésia e Emirados Árabes Unidos protagonizaram os maiores acessos no ranking e disputam o prêmio da Fifa de ?Acesso do Ano?. Confira os dez primeiros do ranking da Fifa: 1) Brasil - 852 pontos 2) França - 826 pontos 3) Espanha - 785 pontos 4) Argentina - 750 pontos 5) México - 742 pontos 6) Holanda - 740 pontos 7) Turquia - 739 pontos 8) Inglaterra - 738 pontos 9) Alemanha - 736 pontos 10) República Checa - 735 pontos