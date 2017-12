Brasil segue líder no ranking da Fifa As seleções de Brasil e França - que vão se enfrentar no dia 26 de maio em Paris na festa do centário da Fifa - continuam na liderança do ranking da entidade, divulgado nesta quarta-feira em Zurique. O time brasileiro se mantém na frente, com 838 pontos e a França aparece em segundo com 819. O terceiro lugar é ocupado pela Espanha com 784 pontos. As seleções européias continuam sendo maioria entre as 50 melhores - são 24 equipes. Depois, aparecem 9 da África, 7 da América do Sul, 6 da Ásia e 4 da Concacaf. Veja a relação das 20 melhores seleções do mundo, segundo a Fifa 1. Brasil 838 2. França 819 3. Espanha 784 4. Holanda 744 5. Argentina 741 6. México 738 7. Turquia 737 8. Estados Unidos 724 9. Alemanha 723 10. República Checa 720 11. Itália 717 12. Camarões 714 Inglaterra 714 14. Dinamarca 700 15. Irlanda 697 16. Nigéria 683 17. Bélgica 674 18. Irã 666 19. Coréia do Sul 665 20. Portugal 662 OBS: Ranking da Fifa em 12 de maio.