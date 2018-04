Brasil segue líder no ranking da Fifa A Seleção Brasileira segue na liderança do ranking da Fifa publicado nesta quarta-feira à frente de França, Espanha e Argentina, que mesmo com a conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Atenas se manteve na quarta colocação, assim como os dez primeiros colocados da lista. Confira o ranking de seleções da Fifa: 1) Brasil - 848 pontos 2) França - 802 pontos 3) Espanha - 788 pontos 4) Argentina - 775 pontos 5) República Checa - 760 pontos 6) Holanda - 746 pontos 7) Inglaterra - 732 pontos 8) México - 728 pontos 9) Itália - 722 pontos 10) Estados Unidos - 717 pontos