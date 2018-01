Brasil só empata amistoso em Sevilha Dois dias depois de conseguir a classificação para a Copa do Mundo da Alemanha, a Seleção Brasileira empatou com o Sevilla, por 1 a 1, em amistoso disputado hoje na Espanha. O time de Carlos Alberto Parreira sentiu o esforço da partida contra o Chile, em Brasília, e mesmo atuando com a equipe praticamente completa, à exceção de Ronaldo, contundido, mas contando com a volta de Ronaldinho Gaúcho, não chegou a encantar os espanhóis. Kanoufé abriu o placar para o Sevilla aos 16 minutos do segundo tempo. Pablo Alfaro marcou contra aos 39 minutos. Adriano cruzou da esquerda, Ricardo Oliveira desviou, a bola bateu na trave, no zagueiro espanhol e enganou o goleiro Palop.