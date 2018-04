Brasil só empata com checos, mas garante classificação

O Brasil não saiu do 0 a 0 contra a República Checa nesta quarta-feira, no Mundial Sub-20 do Egito, em Port Said, pela segunda rodada do Grupo E, mas se manteve na primeira colocação da chave e garantiu vaga na próxima fase, assim como seu adversário desta quarta-feira.

Com o resultado, brasileiros e checos foram a quatro pontos e garantiram vaga ao menos como um dos quatro melhores terceiros colocados. O Brasil enfrenta a Austrália em 3 de outubro, que ainda não somou pontos, enquanto a República Checa encara a Costa Rica.

Depois de golear os costa-riquenhos na primeira rodada por 5 a 0, os brasileiros iniciaram a partida desta quarta-feira pouco inspirados. A seleção checa pouco atacava, mas criava dificuldades congestionando seu sistema defensivo. Alex Teixeira e Paulo Henrique pouco apareceram no primeiro tempo. E Giuliano, que era quem mais se movimentava no meio-campo brasileiro, não acertava passes e chutes.

A partida começou a melhorar no segundo tempo, quando o Brasil passou a trabalhar melhor a bola e criar boas oportunidades. Primeiro Giuliano carregou pelo meio, aos 14, e bateu com perigo. Dois minutos depois, o meia do Internacional cruzou e a bola sobrou para Alex Teixeira, que num bonito chute acertou o travessão.

Alan Kardec e Paulo Henrique deram lugar a Maicon e Douglas Costa quase na metade do segundo tempo, e o Brasil seguiu criando oportunidades. Mas no final da partida, os checos melhoraram e quase abriram o placar. Aos 41, Vosahlik recebeu dentro da área e bateu de virada, mascado, para tranquila defesa do goleiro Rafael.

