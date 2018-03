Brasil sub-17 joga sua sorte no Sul-Americano A seleção brasileira sub-17 joga a sua sorte amanhã no Campeonato Sul-Americano da categoria diante do Uruguai, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Na quarta-feira, a equipe dirigida por Marcos Paquetá foi surpreendida pela Colômbia e perdeu por 1 a 0. Amanhã, o Brasil tem de vencer os uruguaios (caíram diante dos argentinos por 2 a 1) para continuar com chance de sonhar com o sétimo título do continente e também com uma vaga no Mundial da Finlândia, em agosto. Só os três primeiros se classificam. Na preliminar, jogam Argentina e Colômbia.